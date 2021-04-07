РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 апр. Учащиеся школы искусств подмосковных Котельников заняли призовые места на областном конкурсе пианистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ДШИ имени В.К. Андреева состоялся Московский областной открытый конкурс юных пианистов «Музыка на рубеже XIX-XX веков». География участников конкурса 2021 года обширна: в этом году в Котельники приехали 56 участников из 26 городов Московской области. Любой желающий мог посмотреть прямую трансляцию конкурса на YouTube-канале школы.

Учащиеся школы искусств показали свои навыки игры на фортепиано. Члены жюри по достоинству оценили музицирование и поставили высокие баллы пианистам.

Результаты конкурса: Александра Умнова (младшая группа) - 1 место; Василиса Фролова (младшая группа) - 2 место; Алиса Пахомова (2 средняя группа) - 3 место.

Победителей, лауреатов и их преподавателей, достойно подготовивших участников конкурса, поздравили с успешным выступлением. Всем пожелали дальнейших творческих побед.