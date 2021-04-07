РИАМО - 7 апр. В среду в 19:30 в Московской губернской библиотеке в Королеве пройдет литературная гостиная «Поехали!», во время которой будет организовано онлайн-подключение к Международной космической станции, сообщает пресс-служба Института Пушкина.

В рамках встречи Герой России, командир экипажа МКС-64 Сергей Рыжиков прочтет стихотворения, посвященные двум апрельским праздникам – Благовещению и 60-летию полета Ю.А. Гагарина, и прокомментирует фотографии Земли и космоса, сделанные с орбитальной станции.

Ведущие литературной гостиной доктор филологических наук, литературовед Эльмира Афанасьева (Институт Пушкина) и кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы Александр Пашков (Институт Пушкина) расскажут об античных мифах о «крылатых людях», об истории русского космизма, жанре научной фантастики и о том, как тема полета Ю.А. Гагарина нашла отражение в литературе.

В литературной гостиной также примут участие замдиректора Мемориального музея космонавтики Вячеслав Климентов и кандидат философских наук, зав. научно-просветительским отделом Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калуга), исследователь философии космизма Вера Алексеева.

Кроме того, в среду объявят победителей конкурса на лучший вопрос по теме мартовской гостиной «Мой дом везде, где есть небесный свод». Художественный мир Михаила Лермонтова».

Литературные гостиные «Слово и космос» организованы Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина, ГК «Роскосмос» и Московской губернской универсальной библиотекой.

Посмотреть литературные гостиные можно на YouTube-каналах «Роскосмоса», Института Пушкина и Московской губернской универсальной библиотеки.

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