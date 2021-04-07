РИАМО - 7 апр. В текущем году в Подмосковье число случаев бешенства животных снизилось в 5 раз, с населением проводят разъяснительные работы об опасности заболевания и о том, что домашние животные должны быть обязательно вакцинированы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Министерство проводит большую работу по обеспечению эпизоотического благополучия Подмосковья, особое внимание уделяя профилактике бешенства животных», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что за аналогичный период прошлого года в 13 муниципалитетах региона было зарегистрировано 42 случая бешенства, а в 2021 – 8 случаев в 3 муниципальных образованиях.

Выездные бригады ветспециалистов прививают животных против бешенства во всех населенных пунктах региона. Для централизованной раскладки оральной вакцины для диких плотоядных животных подключена малая авиация. Дополнительная раскладка вакцины проведена в очагах бешенства.

Чтобы сделать вакцинацию удобной, госучреждения ветеринарии Подмосковья делают прививки домашним животным каждый день и бесплатно.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья подчеркнул, что за 2020 год в регионе вакцинировали от бешенства 277,2 тысячи собак и 176,6 тысячи кошек. За I квартал 2021 года вакцинировано 32,6 тысячи собак и 55,5 тысячи кошек.

Около 550 тыс домашних животных привили от бешенства в Подмосковье в 2020 г>>