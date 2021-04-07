РИАМО - 7 апр. На северо-востоке Москвы потушен пожар в трехэтажном неэксплуатируемом здании, площадь возгорания составила 300 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03:55. На улице Ротерта, дом 4, горело неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания на кровле составила 200 кв. м, а на первом этаже – 100 кв. м. Пожар был ликвидирован в 05:49.

Информации о пострадавших не поступало. За минувшие сутки в Москве потушили 37 пожаров.