РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 апр. Семейный авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика» пройдет 22-23 мая на аэродроме «Черное» в Балашихе, где состоятся выступления чемпионов мира, будут работать площадки, посвященные инновационным разработкам, сборке самолетов, гости праздника впервые смогут стать участниками спектакля и увидеть 20 фильмов про небо и космос, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль в 2020 году не состоялся из-за ограничительных мер, однако в текущем году пройдет еще с большим размахом и при поддержке министерства культуры региона и администрации Балашихи.

«НЕБО» - фестиваль для всех влюбленных в небо! Выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, увлекательная образовательная программа с профессионалами отрасли и расширенная площадка для главных посетителей фестиваля — детей.

«НЕБО» - в первую очередь семейный фестиваль. Министерство поддержит фестиваль, а также продумаем арт и кино локации, которые всегда пользуются интересом, - сказала министр культуры региона Елена Харламова.

В этом году Мособлкино впервые организует кинотеатр под открытым небом. За время фестиваля зрители увидят более 20 различных фильмов: от классики мирового кинематографа до раритетных документальных лент про небо и космос.

Впервые гости праздника смогут стать участником иммерсивного спектакля по мотивам произведения, созданного профессиональным летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Его кульминацией станет презентация масштабного арт-объекта.

Будет работать и масштабная интерактивная площадка, посвященная инновационным разработкам в области пожаротушения. Большие машины, современные комбинезоны, каски и шлемы, современные беспилотники и роботизированные средства пожаротушения удивят гости фестиваля.

Производители малой авиатехники со всей страны представят инновационные разработки и серийные экземпляры. Гости фестиваля первыми увидят большую часть экспонатов, смогут задать вопросы производителям и оформить заказ прямо на фестивале. При этом часть экспонатов также примет участие в летной программе фестиваля.

Для детей проведут более 20 мастер-классов: от простейшей сборки бумажного самолета до конструирования планеров и тестового запуска на катапульте «братьев Райт», от создания своей первой ракеты до заклепки деталей обшивки настоящего самолета. В специализированном DroneCamp можно спроектировать свой первый полет, освоить фристайл-технику, собрать и настроить квадрокоптер, познать азы аэрофотосъемки.