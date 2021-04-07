РИАМО - 7 апр. Во время Великого поста в Подмосковье пройдут 33 тематические ярмарки «Постный день», гостей ждут разнообразные сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономия и другие товары, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Всего в Подмосковье будет проведено 33 ярмарки, приуроченных к посту. На сегодняшний день их проведено более половины. Ярмарки устраиваются традиционно на городских площадях», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что гостей ждут разнообразные сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономия, товары повседневного спроса и народных промыслов, ремесленного дела, сувениры и многое другое. Продукты выращивают на подмосковных фермах.

«Ярмарки пройдут на территории 17 городских округов. А именно: в Домодедове, Егорьевске, Коломне, Котельниках, Краснознаменске, Лотошине, Луховицах, Мытищах, Павловском Посаде, Фрязине, Чехове, Электростали, а также в Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Серпухове и Солнечногорске», - добавил Воскресенский.

На ярмарках выступают творческие коллективы, проводят развлекательные мероприятия. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по гончарному ремеслу, узнать рецепты и секреты приготовления блюд, познакомиться с процессом приготовления хлеба у лучших шеф-поваров на кулинарных мастер-классах.

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