РИАМО - 7 апр. Во время Великого поста в Подмосковье пройдут 33 тематические ярмарки «Постный день», гостей ждут разнообразные сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономия и другие товары, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Он подчеркнул, что гостей ждут разнообразные сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономия, товары повседневного спроса и народных промыслов, ремесленного дела, сувениры и многое другое. Продукты выращивают на подмосковных фермах.
«Ярмарки пройдут на территории 17 городских округов. А именно: в Домодедове, Егорьевске, Коломне, Котельниках, Краснознаменске, Лотошине, Луховицах, Мытищах, Павловском Посаде, Фрязине, Чехове, Электростали, а также в Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Серпухове и Солнечногорске», - добавил Воскресенский.
На ярмарках выступают творческие коллективы, проводят развлекательные мероприятия. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по гончарному ремеслу, узнать рецепты и секреты приготовления блюд, познакомиться с процессом приготовления хлеба у лучших шеф-поваров на кулинарных мастер-классах.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии