РИАМО - 7 апр. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечился еще 491 пациент, за все время пандемии в регионе выздоровел 194 101 человек, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 12 человек с коронавирусом. За все время скончался 5 521 пациент с Covid-19.

Врачи напоминают, что самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В регионе она проводится бесплатно. Привиться можно в поликлиниках или мобильных пунктах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт.

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