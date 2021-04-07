РИАМО - 7 апр. За последние сутки в Московской области выявили 570 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявлено 236 310 случаев инфицирования, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В подмосковных медорганизациях наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других регионов страны, а также иностранцы.

При появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом.

В подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно.

Ранее поликлиники Подмосковья получили еще более 70 тыс. доз препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса.

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