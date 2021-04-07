РИАМО - 7 апр. В столице от Covid-19 за сутки вылечился еще 1551 человек, с начала пандемии от коронавируса выздоровели 953 402 человека, сообщает московский оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 1585 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки в столице умер 51 пациент с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19.

С начала пандемии в городе выявили 1 039 775 случаев заражения коронавирусом.

В торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» со среды началась работа выездных бригады вакцинации от Covid-19.

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