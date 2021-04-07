РИАМО - 7 апр. Столичный планетарий к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос подготовил специальную программу, посетителей ждут выставочный проект, лекции и Гагаринский урок, мероприятия будут проходить онлайн и офлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«День космонавтики — праздник науки, техники, технологий и смелости постигать новое и неизведанное, один из главных в России и мире. Полет Юрия Гагарина в свое время воодушевил ученых на новые открытия, конструкторов — на создание новой ракетной техники. Нам хотелось бы, чтобы полет Юрия Гагарина и история освоения космоса продолжали и впредь вдохновлять на новые открытия и свершения», — сказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Традиционный Гагаринский урок пройдет 12 апреля. Слушателям расскажут об истории создания планетария и его роли в освоении космоса. Также желающим покажут азы астронавигации. Участникам урока дадут изучить макет стенда-тренажера «Гагаринский планетарий», который был создан для оттачивания мастерства в поисках навигационных звезд из иллюминатора космического корабля. Занятие пройдет на канале Московского планетария на YouTube в 17:00.

С 14 по 18 апреля в планетарии можно будет посмотреть стенд проекта «Российская неделя космонавтики: космос и технологии». Это интерактивный выставочный объект с очками виртуальной реальности. С его помощью гости отправятся в виртуальное путешествие в 2038 год и посетят лунную станцию, а также сыграют в игру, по условиям которой надо убрать космический мусор с орбиты Земли. Познакомиться с необычным стендом могут все, кто купит билет в Большой звездный зал. Интерактивный экспонат покажут в залах музея Урании на втором этаже.

Также 14 апреля начнется новая программа лекций «Путеводные звезды». Участники смогут продолжить изучение астронавигации и увидеть научно-познавательные фильмы об устройстве Вселенной. Занятия запланированы до конца апреля. Гостям расскажут, как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты: например, где искать Полярную звезду и некоторые созвездия.