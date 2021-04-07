РИАМО - 7 апр. Инспекторам Гостехнадзора поручили вести активную разъяснительную работу с владельцами сельхозтехники о необходимости прохождения технического осмотра для успешного проведения весенней посевной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Такое распоряжение инспекторам дал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Он отметил, что во время осмотра проверяют состояние тракторов, самоходных машин и прицепов.

«Это обязательная процедура перед началом весенне-полевых работ. В ходе осмотра проводится проверка соответствия технического состояния тракторов, самоходных машин и прицепов к ним требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды, уточнения числа машин, их принадлежности и иных регистрационных данных», - сказал Воскресенский.

Очередной осмотр состоялся в «Агрофирме Бунятино» в Дмитровском городском округе. Предприятие имеет в собственности более 120 единиц сельскохозяйственной техники.

«На технический осмотр было представлено 80 единиц сельхозтехники предприятия. Прошли проверку и допущены к эксплуатации 77 сельхозмашин. Были выявлены мелкие неисправности, которые устранили в ходе проверки. 11 автопогрузчиков, работающих в закрытых помещениях, технический осмотр прошли ранее. Оставшаяся техника будет проходить технический осмотр согласно графику в установленные сроки», - рассказал Воскресенский.