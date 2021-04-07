РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В Подольском родильном доме по четвергам будут проводиться консультации с врачами по вопросам родоразрешения, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском роддоме каждый четверг с 14:00 до 16:00 в кабинете психолога женской консультации (расположен напротив процедурного кабинета) врачами родильного отделения будут проводиться консультации по вопросам родоразрешения в условиях медучреждения.

Обратиться за консультацией могут все желающие. Для этого необходимо заранее записаться по телефону: 8(903)664-00-71.