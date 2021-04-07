РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Купить и пополнить карту «Стрелка-Тройка» жители Люберец могут в подмосковных отделениях «Почты России», сообщает пресс-служба отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Москва АО «Почта России».

Приобрести и пополнить единую транспортную карту можно в любом отделении Московской области. Для пассажиров доступны проездные карты или специальные брелоки с одним или сразу с двумя транспортными приложениями «Стрелка» и «Тройка».

За 2020 год в почтовых отделениях области было приобретено порядка 56 тысяч единых транспортных карт «Стрелка-Тройка» и около 6 тысяч брелоков-карт. С начала 2021 года клиенты «Почты России» уже купили более 4,3 тысячи карт и брелоков.

Почтовые отделения располагаются по всей территории Подмосковья, поэтому транспортная карточка очень доступна. Клиенты, оплачивая счета или отправляя посылки, попутно могут зарядить свой проездной.

Картой «Стрелка-Тройка» можно оплачивать все виды общественного транспорта Московской области и Москвы, а также записывать абонементы для проезда на пригородных электричках.

Карточкой может воспользоваться любой пассажир. Ее можно купить в подарок, зарядить для проезда ребенка или родителей. Карты и брелоки не персонализируются, поэтому одной карточкой могут пользоваться по очереди несколько человек.

Пополнить карточку и брелок можно в любом почтовом отделении области. Максимальная сумма, доступная для пополнения карты, - 5 тысяч рублей. Карточка «Стрелка-Тройка» продается по залоговой стоимости 80 рублей, вернуть которые можно в случае сдачи карты в любой подмосковный МФЦ. Брелок стоит 350 рублей и возврату не подлежит.