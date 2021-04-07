РИАМО - 7 апр. В Москве наградили участников краудсорсинг-проекта «Мой «Техноград», которые предложили лучшие идеи по развитию образовательных программ комплекса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Техноград» на ВДНХ — инновационно-образовательный комплекс для детей и взрослых, а также единственный в стране «супермаркет» профессий. В рамках проекта «Мой «Техноград» на платформе crowd.mos.ru все желающие могли оставить свои предложения по развитию образовательных программ комплекса по пяти направлениям: «Цифра.Техноград», «Сервис.Техноград», «Арт.Техноград», «Пром.Техноград», «Урбан.Техноград».

«На площадке «Технограда» представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего. Проект по их развитию нужен для того, чтобы как можно больше людей смогли найти для себя курсы, которые будут интересны и полезны. Более 12 тыс. москвичей предложили свыше 500 идей по развитию образовательных программ», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Проект «Мой «Техноград» проходил с 25 февраля по 3 марта. Больше всего идей поступило по направлению «Сервис.Техноград», которое посвящено развитию программ в сфере услуг.