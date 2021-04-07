РИАМО - 7 апр. За первые сутки нового сезона велопроката в Москве горожане сделали более 3 тыс. поездок и купили около 4 тыс. доступов к прокату, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новый сезон проката велосипедов открылся в Москве 6 апреля.

В этом году велопрокат появится еще в нескольких столичных районах, среди них Богородское, Соколиная Гора, Измайлово, Перово, Лефортовский, Текстильщики, Кузьминки, а также в Зеленограде.

Чтобы воспользоваться системой «Велобайк», нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или терминале велопроката. Для регистрации понадобятся телефон и банковская карта. Для пользователя будут созданы логин и пин – они понадобятся для доступа к прокату. Затем можно оплатить доступ к прокатным велосипедам на сутки, месяц или сезон.

В прошлом сезоне жители и гости Москвы совершили 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.

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