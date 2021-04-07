РИАМО - 7 апр. В Москве в центре «Моя карьера» с 21 апреля запускается проект «Среда развития» для самозанятых, они могут рассчитывать на образовательную и консультационную поддержку, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что с начала 2021 года свыше 2 тыс. человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и самозанятые через службу занятости.
«На протяжении двух лет служба занятости Москвы регулярно проводит обучение основам предпринимательской деятельности, помогает оформить статус самозанятого и начать зарабатывать», - добавила Ракова.
Проект создали для выпускников обучающих программ по самозанятости центров «Моя работа» и «Моя карьера». Проект будет полезен тем, кто собрался развивать свое дело. Совершенная продажа своего первого продукта – обязательное условие участия в программе.
Участники смогут решить сложные задачи по развитию своего бизнеса, получить профессиональную поддержку экспертов, обменяться опытом. Встречи будут проходить 1-2 раза в месяц.
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