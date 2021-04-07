РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже преобразователя частоты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 27–летнего уроженца Саратовской области о том, что неизвестный похитил преобразователь частоты из незакрытого автомобиля, припаркованного около дома на улице Суворова. Сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 34-летний местный житель. Похищенное имущество злоумышленник сдал в одну из скупок Подольского округа, откуда оно было изъято правоохранителями. По данному факту следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.