РИАМО - 7 апр. Впервые с 1 февраля курс евро поднялся выше отметки в 92 рубля, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами «на завтра» на 9:32 Москвы поднимался на 22 копейки - до отметки в 77,49 рубля, а курс европейской валюты - до 92,02 рубля, то есть на 28 копеек.

6 апреля курс евро преодолел отметку в 91 рубль, а доллар стал дороже 77 рублей впервые с осени 2020 года.

На текущий момент на ослабление национальной валюты влияет геополитическая неопределенность.