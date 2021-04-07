РИАМО - 7 апр. Россиянам не придется массово менять паспорта, если будут утверждены изменения в тексте последней страницы документа, сообщает РИА Новости.

Ранее МВД РФ подготовило законопроект, которым предполагается дополнить текст памятки на последней странице российского паспорта.

Сейчас на 20-й странице документа размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. Предлагается дополнить ее сведениями о том, что паспорт – основной документ россиянина и им обязаны владеть с 14 лет. Помимо этого, в удостоверении личности может появиться упоминание о возможности внесения в документ отметок о группе крови и резус-факторе, а также причинах признания паспорта недействительным.

В МВД отметили, что если предложенные изменения будут приняты, то россиянам не придется менять паспорта в обязательном порядке.

Согласно действующему положению о паспорте гражданина РФ, предусматриваются следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно.

Также законопроектом прилагается установить, что паспорт действителен на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения владельцем возраста 20 и 45 лет.