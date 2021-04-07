РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Участие в нацпроекте по повышению производительности труда помогло подольскому предприятию АО «Георг Полимер» значительно повысить производительность и увеличить выручку, сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Подольское предприятие АО «Георг Полимер», специализирующееся на разработке, производстве и поставках жесткой полимерной пищевой упаковки для автоматических фасовочных линий, стало участником национального проекта «Производительность труда» и за три месяца значительно увеличила производственные показатели. Небольшие изменения в структуре производственного процесса позволили подмосковному предприятию значительно повысить производительность и увеличить выручку.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами АНО «Федеральный центр компетенций» (ФЦК) на выбранном производственном потоке зафиксировала время, которое уходило на изготовление продукта, загрузку оборудования и сотрудников, а также уровень запасов по всему потоку, начиная от склада сырья и заканчивая складом готовой продукции. По итогу замеров были выявлены потери и разработана программа по их устранению.

По итогам трех месяцев участия в нацпроекте компании «Георг Полимер» удалось на выбранном потоке увеличить выработку на 40% (с 15 410 шт/смену до 21 999 шт/смену лотков на одного оператора в смену). Увеличение выработки позволяет предприятию получить увеличить годовую выручку более чем на 11,7 млн рублей. Более того, сокращение незавершенного производства составило 53% (с 9 203 637 до 4 257 923в единицах изделий), и как следствие – на 60% уменьшилось время протекание процесса.

По итогам проделанной работы АО «Георг Полимер» приняло решение продолжит улучшать производственную систему и участвовать в национальном проекте «Производительность труда».

«Нацпроект, направленный на повышение производительности труда, рассчитан до 2024 года. К этому сроку участие в проекте примут более 300 подмосковных компаний, благодаря чему общий рост производительности труда на промышленных предприятиях области должен увеличится на 5%.

Участие в нацпроекте абсолютно бесплатно, подача заявки на участие осуществляется через сайт производительность.рф. По любым вопросам по этой теме можно обратиться в подмосковный Мининвест», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.