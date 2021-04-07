РИАМО - 7 апр. Детский технопарк «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана 17 и 18 апреля проведет традиционные соревнования по подводной робототехнике. Участники должны разработать подводного робота, который сможет очистить поверхность и толщу воды от пластикового мусора и решить задачи, связанные со спасением коралловых рифов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Соревнования по подводной робототехнике проходят в Москве несколько лет, но впервые их организует детский технопарк. Из всех подобных площадок только «Инжинириум» на Нарвской улице оснащен наборами по данному профилю и аквариумом для подготовки к управлению такими аппаратами», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участников соревнований разделят на две возрастные категории — младшие и средние школьники. В каждой из команд должно быть не более трех человек. Чтобы попасть на соревнования, тренер должен заполнить специальную форму.

Финал состязания состоится в школе №654, в которой есть большой бассейн. Финал пройдет в два этапа: сначала ребята выполнят задания, на каждое дается по две попытки. Решать их можно в любой последовательности, главное — справиться как можно с большим количеством. На втором этапе участники продемонстрируют работу робота, расскажут о его преимуществах и ответят на вопросы.