РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 апр. Муниципальный центр медицинского обследования спортсменов могут создать в Балашихе по инициативе жителей городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С такой инициативой на встрече коллектива Ледового дворца «Арена Балашиха» с одним из лидеров движения общественной поддержки «Балашиха — стремительно растущий город», депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным выступила замдиректора по спортивной работе Елена Давыдова. Чтобы пройти необходимые обследования и получить допуск к соревнованиям, спортсменам округа приходится ездить в Москву, что отнимает много времени и сил. Депутат поддержал инициативу.

«Спортсмены постоянно проходят проверки, мониторят состояние здоровья, получают допуски к тем или иным видам спорта. Все это они делают в Москве — в Балашихе такого центра нет. Мои дети тоже занимаются спортом, и я знаю, какая это сложная система. Надо поговорить с работниками медицинской сферы, узнать, что для этого нужно», — сказал Шапкин.

Он добавил, что жители могут проголосовать за понравившуюся им инициативу. Те из них, что наберут больше всего голосов на сайте, будут запланированы к реализации в первую очередь.

Основные инициативы коллектива Ледового дворца касались развития спортивной сферы города. Также прозвучали предложения по благоустройству дворов и подъездов, ремонту дорожного покрытия и тротуаров.

Движение общественной поддержки социально значимых инициатив «Балашиха — стремительно растущий город» образовано 12 марта 2021 года.