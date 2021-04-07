РИАМО - 7 апр. В 2020 году экспорт агропромышленного комплекса столицы в страны Северной Америки составил 49,8 млн долларов, что на 7,5% выше, чем в 2019 году, мороженое стало одним из самых востребованных товаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Одним из самых востребованных товаров среди экспортируемых в США стало московское мороженное. Объем его поставок в 2020 году составил 8,23 млн долларов, что почти в четыре раза больше, чем по итогам 2019 года. Такая популярность связана с высокими товарными качествами продукции, что отвечает требованиям американских потребителей.
Также по итогам прошлого года на 13% вырос объем поставок в США шоколадных изделий. Это объясняется высоким качеством состава продукции. Также вырос экспорт мучных кондитерских изделий и экспорт рыбных консервов.
Среди товаров, которые поставлялись в Мексику, — пищевые добавки и шоколадные изделия. Кроме того, впервые в 2020 году Москва отправила в Мексику мучные кондитерские изделия.
Наномороженое, джелато и эскимо‑шоу: где поесть мороженое в Москве>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии