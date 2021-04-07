РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Жителям подмосковного Красногорска расскажут о восстании в концлагере Бухенвальд и о том, как работала подпольная школа для пленных детей, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей Красногорский филиал Музея Победы познакомит посетителей с уникальными экспонатами. Реликвии расскажут об одном из организаторов восстания в Бухенвальде - Николае Кюнге. Подлинные документы и экспонаты передал музею лично Николай Федорович в 2000 году.

Кюнг встретил войну в Бресте, был одним из защитников легендарной крепости, ему чудом удалось вырваться из окружения и дойти до своих, но в сентябре 1941 года во время боев на Украине он был взят в плен. Пройдя через несколько немецких концлагерей, летом 1943-го попал в Бухенвальд и вошел в состав интернационального подпольного комитета. В мае 1944 года Кюнг получил серьезное рискованное задание – обеспечивать безопасность советской подпольной организации. Комитет, возглавляемый Кюнгом, не допустил ни одного провала.

Именно Кюнг был организатором и идейным вдохновителем подпольной бухенвальдской школы для детей-узников из Советского Союза. Почти 8 месяцев – с сентября 1944 по апрель 1945 года - проработала эта школа, но так и не была раскрыта эсэсовцами. Гости узнают, как работала подпольная школа, какие предметы там преподавали, и какие первые предложения писали маленькие узники.

Посетители также увидят детекторный радиоприемник, собранный узниками, план концлагеря Бухенвальд, схему вооруженного восстания 11 апреля 1945 года, список подпольной организации и другие предметы.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.