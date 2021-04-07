РИАМО - 7 апр. У сайта mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы» появились новые уведомления для пользователей, теперь они могут получать оповещения о поступлении счетов. Всего горожанам доступно 16 различных уведомлений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря новой функции москвичам не придется тратить время на то, чтобы зайти в нужный сервис, открыть необходимый раздел и найти перечень новых счетов. Даже в круговороте дел они не забудут вовремя оплатить важные счета. Среди них начисления за такие востребованные у родителей услуги, как обучение детей в образовательных, творческих кружках и спортивных секциях, в детском саду и группах продленного дня», — сказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Чтобы подключить оповещения, достаточно зайти в раздел «Профиль» и в личном кабинете указать необходимые данные документов, по которым учреждения выставляют счета, - паспорта, а также СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка. Информация, занесенная в личный кабинет на mos.ru, автоматически синхронизируется с приложением.

Пользователи mos.ru могут подписаться на уведомления в блоке «Настройка подписок». Он расположен в левой панели личного кабинета. Здесь перечислены темы оповещений, среди которых есть и «Начисления». Типы счетов распределены по трем категориям: начисления по номеру паспорта, начисления по СНИЛС или свидетельству о рождении ребенка. Горожане могут выбрать все доступные темы уведомлений о новых начислениях либо определенные категории, а затем отметить тот формат уведомлений (push-сообщение, письмо на электронную почту), которые желают получать.

Чтобы подключить оповещения в приложении «Госуслуги Москвы», необходимо зайти в раздел «Настройки» (это можно сделать, кликнув на значок шестеренки в профиле), а затем в «Мои платежи». Далее потребуется выбрать тип начисления и формат уведомлений.