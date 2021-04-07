РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Свыше 70 воспитанников хореографического училища в возрасте от 7 до 19 лет выступят на сцене ДК «Подмосковье» в Красногорске в спектакле «Щелкунчик» 10 апреля, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

10 апреля в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» состоится показ балета-сказки «Щелкунчик» на музыку Чайковского в оригинальной хореографии Ларисы Прудниковой и Светланы Галанцевой.

Роли в спектакле исполняют молодые талантливые воспитанники Красногорского филиала ГАПОУ Московской области «Московский Губернский колледж искусств» (хореографическое училище). Это уникальная возможность для детей разных возрастов проявить себя на большой сцене.

В представлении задействовано более 70 исполнителей в возрасте от 7 до 19 лет. Многие из них уже имеют звания лауреатов престижных международных и всероссийских конкурсов. В постановке балета активное участие принимал весь педагогический коллектив училища.

Красногорский филиал колледжа (хореографическое училище) – единственное профессиональное хореографическое образовательное учреждение Московской области, одна из главных задач которого – популяризация искусства балета в регионе и за его пределами.

Динамичный одноактный спектакль, понятный зрителям всех возрастов и воспитывающий любовь к прекрасному, ждет зрителей 10 апреля в 15:00 и 19:00 по адресу: Красногорск, улица Ленина, 3, ДК «Подмосковье».​

Стоимость билетов от 200 до 800 рублей.