РИАМО - 7 апр. К приходу тепла в столице готовятся 150 мест отдыха на природе, 11 из которых будут оборудованы для купания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Количество мест отдыха останется неизменным по сравнению с предыдущими сезонами.

«Дополнительных мест купания сейчас не планируется», – сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщала, что в новом сезоне московский Северный речной вокзал превратится в грандиозный курорт с ресторанами, столиками, бассейнами с подогревом, шезлонгами и стоянкой для катеров. Новые рестораны с верандами и столиками на улице откроются на причалах и в парке уже в июне, а зона отдыха с бассейнами и шезлонгами заработает в южной части набережной.

Северный Речной вокзал после ремонта: прогуляться по крыше и поесть в «Волга‑Волге»>>