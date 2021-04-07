РИАМО - 7 апр. На территории у Киевского вокзала появится комплекс навесов по принципу «сухие ноги», навесы будут защищать пассажиров, которые делают пересадки на метро и автобусы, от осадков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках благоустройства установят девять навесов по всей площади Киевского вокзала. Высота навесов составит около 4 метров, ширина – 4-5 метров. Они будут выполнены из металла, их облицуют алюминиевыми декоративными панелями. Навесы будут оборудованы светодиодным освещением и инфракрасным подогревом. Под навесами установят удобные скамейки и пилоны с указанием маршрутов общественного транспорта.

На площади уже начали монтаж двух навесов. На время работы изменили места остановки некоторых автобусов. Установлены информационные щиты.

Благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках работ нужно раскрыть потенциал этой территории и сделать ее более комфортной.

В 2019 году были благоустроены площади площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц. В прошлом году в границы благоустройства включили Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

В 2021 году в рамках благоустройства высадят зеленые насаждения, установят малые архитектурные формы, оборудуют три детских и одну спортивную площадку.

Москвичам рассказали об «изюминках» благоустройства Балчуга>>