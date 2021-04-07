РИАМО - 7 апр. За год борьбы с пандемией коронавируса Москва внедрила множество технологических решений, которые помогают врачам и пациентам успешно противостоять болезни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Больше года Москва живет в условиях пандемии Covid-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Также мэр опубликовал видео, посвященное технологиям, стоящим на защите здоровья москвичей.

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Москве 29 февраля 2020 года, а уже 5 марта город перешел в режим повышенной готовности. Затем столица наладила масштабную систему тестирования для оперативного выявления инфицированных, а в мае горожане уже могли проверить уровень антител к Covid-19. Все результаты тестов отображаются в электронной медкарте москвича, также им приходят СМС-уведомления с результатами исследований.

В начале пандемии Москва развернула сеть перепрофилированных клиник для лечения коронавирусных больных, а новый больничный комплекс в Коммунарке стал флагманом борьбы с пандемией в России. Всего на пике пандемии в городе действовали 26 тыс. ковидных коек.

В минувшем апреле столичные эксперты собрали лучшие медицинские практики и утвердили единый стандарт в подходе к лечению Covid-больных в стационарах. Москва первой в мире стала применять донорскую плазму с антителами для лечения ковидных пациентов. На помощь медикам пришел и искусственный интеллект - современные технологии позволяют быстрее определять стадии развития пневмонии на КТ-снимках легких.

Горожане, переносящие коронавирусную инфекцию в легкой форме, пользуются услугами центра телемедицины. Состояние больных медики отслеживают удаленно в любое время суток.

Кроме того, Москва первой в РФ запустила кампанию по вакцинации населения от коронавируса. Привиться можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах.