РИАМО - 7 апр. В столице с 7 по 20 апреля пройдет марафон «Весенняя неделя добра», около 40 мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах проведет ресурсный центр «Мосволонтер», сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Марафон будет идти две недели. Вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что участникам удастся получить новые знания, а также познакомиться с различными городскими проектами и проектами социальных НКО.

Поучаствовать в марафоне могут все желающие, однако часть мероприятий будет доступна только для волонтеров.

Программа марафона

Программа «Весенней недели добра», направлениями которой стали образ жизни, забота об окружающих, уход за животными и другие, разделена на семь тематических блоков, каждый из которых длится два дня.

Партнерами марафона станет более 20 организаций города, которые помогут провести для добровольцев серию спецмероприятий. Например, образовательный мастер-класс для волонтеров в Музее Победы.

Представители волонтерского сообщества Москвы совместно с гражданами столицы могут присоединиться к онлайн-активностям, которые будут происходить на официальных страницах ресурсного центра «Мосволонтер» во «ВКонтакте» и Instagram.

Зрителям прямых эфиров расскажут, что нужно делать для того, чтобы избежать гиподинамии, как дома заниматься йогой. Будет также обсуждаться, каким образом волонтерская деятельность влияет на здоровый образ жизни.

В рамках «Весенней недели добра» также пройдут тематические акции «Мосволонтера». С 7 по 17 апреля желающие смогут поучаствовать в сборе лекарств и предметов первой необходимости для животных, у которых нет дома. Помощь, которую удастся собрать, передадут бездомным собакам и кошкам в многофункциональный центр помощи «Мокрый нос».

С 7 по 20 апреля в школах и колледжах будут организованы добрые уроки «Заряжая на здоровье». В формировании полезных привычек школьникам помогут ведущие. На встречах будет показано, что здоровый образ жизни не несет в себе ничего сложного или скучного.

Донорская акция «Добро у нас в крови» пройдет накануне Национального дня донора. Волонтеры получат возможность сдать кровь на станции мобильного комплекса заготовки крови Центра крови ФМБА России.

Новое направление добровольческой помощи — оказание психологической поддержки — планируется обсудить во время круглого стола, который состоится в рамках клуба «Мы вместе». На нем проведут анализ базовых направлений и форматов работы по организации психологического просвещения и привлечения волонтеров-психологов в команду #ВолонтерыМосквы.