РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Школа №18 подмосковного Красногорска станет участником телемоста ко Дню космонавтики в среду, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В среду в Музее Победы состоится телемост, посвященный 60-летию со дня первого полета в космос Юрия Гагарина. Участником встречи станет победитель конкурса Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория» в номинации от Музея Победы – средняя школа №18 Красногорска.

Встречу организуют Детский центр музея совместно с московской школой № 504 в рамках программы «Школьный музей Победы».

К конференции «Школьный музей – центр культурной, исследовательской и научной жизни образовательного учреждения» подключатся также школьные музеи Москвы, Калуги и Гагарина, чьи экспозиции рассказывают о покорении космоса.

Участники встречи расскажут о том, как создавались космические музеи в их учебных заведениях, обсудят, зачем нужны тематические экспозиции в школах. Ребята поделятся планами о модернизации своих выставок, о новых и интересных экспонатах и музейных проектах к 60-летию первого космического полета.

Начало в 15:00. Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале Музея Победы.

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