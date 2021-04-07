РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать земельный участок под размещение магазина в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

В поселке Отрадное городского округа Красногорск сдается в аренду земельный участок площадью 626 квадратных метров под размещение магазина. Отрадное примыкает к району Митино города Москвы и расположено всего в 8 км от МКАД.

Победитель аукциона получит участок в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая стоимость годовой арендной платы за пользование участком составляет 414 234 рубля. На участке отсутствуют ограждения, здания или строения.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 мая 2021 года. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке 11 мая 2021 года. Номер процедуры 52019.

Наиболее подробную информацию о выставленных на торги объектах недвижимости и земельных участках всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области.