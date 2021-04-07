РИАМО - 7 апр. Фермер хозяйства «Эко Молоко» Талдомского городского округа Московской области закупил на средства гранта 15 голов крупного рогатого скота породы Джерси, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Подмосковное КФХ «Эко Молоко» получило грант «Агростартап» в размере 5 млн руб. в 2020 году. Средства гранта фермер планировал потратить на приобретение КРС породы Джерси, трактора, навесного оборудования для заготовки корма и оборудования для переработки молока. В настоявшее время закуплен скот - 15 голов КРС породы Джерси», - сказал Сергей Воскресенский.

Крестьянское хозяйство «Эко Молоко» было зарегистрировано в марте прошлого года. На момент подачи документов на грант на ферме уже было 15 буренок породы Джерси и 20 коз англо-нубийской породы. Глава КФХ Рогачева Наталья с 2015 года вела личное подсобное хозяйство и закончила обучение в школе сыроделия. Сейчас в хозяйстве производят молоко, творог, йогурт, масло, различные сыры и другую молочную продукцию.

«Строительство коровника на ферме общей площадью 480 кв. м было завершено в ноябре прошлого года. Фермер планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота до 100 голов», - отметил Воскресенский.

Министр подчеркнул, что КФХ «Эко Молоко» является постоянным участником ярмарок в различных городских округах Московской области. Ежедневно парное молоко хозяйства жирностью 7-8 % поставляют также в рестораны региона и столицы.

Воскресенский напомнил, что общая сумма грантовой поддержки аграриям Подмосковья в 2020 году составила 273 млн рублей.