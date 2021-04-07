РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Житель подмосковного Красногорска Михаил Иванов представит Московскую область в финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

В Краснодаре состоялся первый полуфинал второго сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В полуфинале приняли участие 140 человек из 35 регионов страны, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Во время конкурсных испытаний участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценили их и выбрали лучшие, но и провели мастер-классы.

В результате финалистами стали 30 участников из 16 регионов. Путевку в финал от Московской области получил Михаил Иванов из Красногорска, представивший проект «Город А».

Региональные полуфиналы Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году пройдут еще в пяти городах России – Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».