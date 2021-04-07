РИАМО - 7 апр. Американская компания Zoom Video Communications запретила дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций Zoom для российских государственных учреждений и госкомпаний, пишет в среду газета «Коммерсант».

Соответствующая информация содержится в письме дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора»,— сказал генеральный директор «РайтКонф» Андрей Петренко.

Как отмечает издание, из-за решения американской компании могут в первую очередь пострадать образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom. При этом опрошенные эксперты высказали уверенность, что видеосервис от Zoom смогут заменить отечественные аналоги.

Программа Zoom позволяет организовывать видеоконференции, сервис стал особо популярен в 2020 году в связи с введением антикоронавирусных ограничений.