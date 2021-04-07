РИАМО - 7 апр. С 10 апреля в Москве начнется перевод еще ряда госуслуг в сфере социальной защиты населения в электронный вид, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 30 апреля — еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в электронный вид переводится услуга по постановке на учет для получения санаторно-курортной путевки. Если у москвичей останутся вопросы по заполнению заявления, то они могут обратиться за разъяснениями к сотрудникам центров госуслуг или воспользоваться компьютерами в зонах электронных услуг в офисах «Мои документы».

На mos.ru доступно более 380 электронных сервисов. Воспользоваться всеми возможностям портала могут пользователи с полной учетной записью. Ее можно получить онлайн, в том числе на сайте gosuslugi.ru, а также в любом МФЦ.

Эксперт рассказал о нюансах выплат на ребенка от 3 до 7 лет в РФ по новым правилам>>