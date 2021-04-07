РИАМО - 7 апр. Жительницу Красноармейска задержали за надругательство над мемориалом «Скорбящая мать» в Пушкине, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина готовит пищу на Вечном огне в Пушкине. По данным СМИ, женщина жарила яичницу на сковороде.

«По данному факту отделом дознания МУ МВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По подозрению в надругательстве над местами захоронения умерших задержана жительница города Красноармейска 1956 года рождения.

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