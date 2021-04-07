РИАМО - 7 апр. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером ситуация может ухудшиться до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время движение затруднено на шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе, а также на Волгоградском проспекте.

Проблем с движением нет на Комсомольском и Кутузовском проспектах, а также Звенигородском шоссе.

Ситуация на дорогах столицы осложняется ремонтными работами, они проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.