РИАМО - 7 апр. Успешный опыт работы коммунального комплекса Москвы в зимний период был позаимствован коллегами из Техаса, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Прошедшая зима в столице стала рекордной. Прирост снега в городе составил 182 см. В феврале выпало вдвое больше месячной нормы осадков. Такое случилось впервые за последние 7 лет. Практически весь февраль городские службы работали в усиленном режиме.

«К нам недавно обратились коллеги из Техаса (США) с просьбой рассказать, как наша энергосистема справляется с такими суровыми зимами, как организовано резервирование ресурсоснабжения, как справляемся со снегопадами, как ведется работа с населением, как доставляем в город продукты питания в таких сложных условиях», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

По его словам, американским коллегам было рекомендовано создать систему резервирования мощностей, комплексно подходить к развитию инфраструктуры, а также применять новейшие инновационные технологии.

Также коммунальным службам Техаса следует сформировать необходимое количество собственной техники, аварийных бригад и человеческих ресурсов.

«Ведь именно благодаря дорожным рабочим, специалистам ручного труда, кровельщикам, энергетикам и другим профессиям, работа которых не особо заметна в обычной жизни, у людей в домах есть свет, вода и тепло. В этом и есть наш секрет», - подчеркнул заммэра.

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