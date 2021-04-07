РИАМО - 7 апр. Городские службы столицы успешно справились с последствиями прошедшего зимнего периода, работы велись в усиленном режиме, а в пиковые моменты подключались дополнительные силы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Зима была по-настоящему московской, особенно по сравнению с прошлой. Прирост снега составил 182 см. В феврале, например, его было вдвое больше месячной нормы. Такое случилось впервые за последние 7 лет. Практически весь месяц все городские службы работали в усиленном режиме. А с 12 по 14 февраля, когда месячная норма осадков выпала за 3 дня, к ликвидации последствий аномальных снегопадов пришлось дополнительно привлечь силы инженерных компаний», - рассказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что благодаря этой работе не было задержек в движении транспорта из-за погодных условий.

«Уже 11 зим подряд Москва проходит без сбоев на коммунальных сетях, которые могли бы привести к длительному отключению потребителей. В случае любой нештатной ситуации подачу тепла и электричества переводят на резервную схему - система оперативного переключения ресурсоснабжения на резервные источники в столице отработана», - пояснил чиновник.

По его словам, москвичи не замечают, если произошла какая-то нештатная ситуация. Власти постоянно внедряют новейшие инновационные технологии для обеспечения бесперебойной и безопасной работы топливно-энергетического комплекса.

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