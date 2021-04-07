РИАМО - 7 апр. С приходом в столицу теплой погоды коммунальщики перестали вывозить снег с временных мест складирования на снегосплавные пункты, влага от таяния снега полезна для почвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Прошедшая зима в столице стала рекордной по уровню осадков. Прирост снега в Москве составил более 180 см. В феврале выпало вдвое больше месячной нормы осадков. Это случилось впервые за последние 7 лет.

«С 20-х чисел марта мы перестали вывозить снег с временных мест складирования. В последние недели днем тепло, только ночью температура иногда еще бывает минусовой. К тому же дожди идут. Так что снег сам тает, синоптики говорят, что в течение недели его не будет», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

По его словам, влага благотворно сказывается на почвенном покрове, на миллионах деревьев и кустарников, которые растут в городе.

В Москве в зимний период работали 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов, их мощностей хватало для утилизации всего объема выпавшего снега.