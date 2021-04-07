РИАМО - 7 апр. В Москве за летний сезон планируется отремонтировать свыше 600 объектов дорожного хозяйства и около 2 тыс. межквартальных и внутридворовых проездов, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы пройдут на ряде участков МКАД, ТТК и Садового кольца. Самые большие объекты - это часть Дмитровского шоссе, Ярославское шоссе, участок Ленинградского шоссе и другие», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что также в программу ремонта входят мосты. На август запланировано полностью завершить ремонт Большого Каменного моста.

Подлежат обновлению и московские дворы. Каждый двор должен обновляться в столице раз в 10 лет. В этом году нужно восстановить асфальтовое покрытие на 6 млн кв. м дворовых территорий, срок ремонта которых подошел. Это примерно 10% от общего объема.

Заммэра рассказал, что 80% дорог город ремонтирует своими силами.

«У города есть мощности, собственные асфальтобетонные заводы, квалифицированные кадры. В результате имеем качественно отремонтированное дорожное покрытие. Создана система планирования работ, одним из критериев, определяющих потребность в ремонте, являются межремонтные сроки», - сказал он.

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