РИАМО - 7 апр. Коммунальные службы Москвы планируют провести еще 3 промывки городских улиц с шампунем до конца месяца, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что с 1 апреля в городе проводится месячник по уборке и благоустройству территорий после зимы.

«В минувшую субботу состоялась первая промывка улично-дорожной сети с моющим средством, в апреле запланировано еще три общегородские промывки. Специальное моющее средство позволяет убрать с дорог пленку из бензина, резины и масел, которая сформировалась за зимний период», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

За время месячника планируется посадить 1,8 тыс. деревьев и более 11 тыс. кустарников во дворах и на озелененных территориях, устроить цветники площадью 135 тыс. кв. м. Будут промыты свыше 31 тыс. фасадов и цоколей, отремонтированы 232 тыс. кв. м дорог, нанесено более 1,4 тыс. км продольной разметки дорог и будут размещены свыше 5 тыс. пешеходных переходов.

Также Бирюков напомнил, что 24 апреля состоится общегородской субботник. Он пройдет во все округах Москвы. Местные жители смогут привести в порядок парки, дворы и территории объектов социальной сферы - прогребут газоны, обустроят цветочные клумбы, помогут в покраске малых архитектурных форм и высадке деревьев и кустарников.