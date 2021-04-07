РИАМО - 7 апр. К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, которое отмечается 12 апреля, 109 библиотек и 40 культурных центров столицы подготовили праздничную программу, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«В апреле библиотеки и культурные центры проводят серию занятий, приуроченных к юбилею первого полета человека в космос. До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что интересно будет и родителям, и детям.

Большинство мероприятий – бесплатные, а для того, чтобы посетить некоторые их них, нужна предварительная регистрация.

Лекции, спектакли и квесты

7 апреля в 17:00 библиотека № 161 в рамках познавательной лекции «Земля в иллюминаторе» познакомит желающих с историей названия созвездий. Таким образом, они узнают, почему созвездия, которые не похожи очертаниями на животных, называются так. Частично лекция будет посвящена теме выбора кандидатов для первого полета в космос. В конце ожидается космическая викторина.

10 апреля в 14:00 в Центральной детской библиотеке №226 кандидат технических наук Марина Князева прочтет лекцию «Через тернии — к звездам!», на которой расскажет о развитии отечественной и мировой авиации, а также космонавтики. После юные слушатели станут участниками квеста «Путешествие по неизведанным планетам». Они поучаствуют также в мастер-классе по изготовлению ракеты в технике оригами и аппликации с изображением ракеты.

Посмотреть спектакль «Три космонавта», который создали по мотивам сказки Умберто Эко, можно будет в культурном центре «Вдохновение» 11 апреля в 12:00. Постановка позволит зрителям отправиться в космическое путешествие на Марс. Купить билет на платное мероприятие можно на сайте культурного центра.

Квест для детей, во время которого они смогут изучить костюм космонавта, собрать модель Солнечной системы и посмотреть макеты космических аппаратов, пройдет в культурном центре «Рублево» 12 апреля в 15:00. Чтобы стать участником мероприятия, нужна регистрация.

Лекция «Необыкновенные небесные явления» пройдет 13 апреля в 19:00. На нее желающих приглашает Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова. Здесь люди узнают о природе солнечных и лунных затмений, метеорных дождей, болидов, комет, а также полярных сияний.

На лекции «Космонавтика. 60 лет: что случилось», которая начнется 30 апреля в 17:00 в библиотеке №21, желающие узнают о том, с чего именно начиналась космонавтика, о том, как создавались первые космические проекты и каким образом происходит освоение и изучение космического пространства сейчас.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных требований. Посетителям необходимо держать социальную дистанцию, носить перчатки и маски.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю на космическом корабле «Восток-1».

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