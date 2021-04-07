РИАМО - 7 апр. Объем сданных на переработку отходов в Москве за прошлый год в полтора раза превысил объем сданного вторсырья за 2019 год, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В прошлом году собрали раздельно и направили на переработку примерно 850 тыс. т вторсырья, в полтора раза больше, чем годом ранее. Эти цифры являются прямым подтверждением того, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они считают ее полезной и готовы активно участвовать в ее реализации», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете». Он пояснил, что вторсырье из Москвы перерабатывается в Московской и Калужской областях. В Москве с 1 января 2020 года досрочно началась программа раздельного сбора отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие — для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые — для всех остальных отходов. Из переработанных отходов делают канцелярскую, туалетную бумагу, бумажные полотенца, строительные и изоляционные материалы, гофрокартон, стеклянные бутылки, банки, ПЭТ-тару, упаковки и многое другое.