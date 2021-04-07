РИАМО - 7 апр. Коммунальные службы столицы заблаговременно подготовились к прохождению паводкового сезона, спецбригады и откачивающая техника дежурят в местах возможных подтоплений, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы еще с ноября прошлого года начали планово понижать уровень воды в водохранилищах. Теперь они смогут принять весь прогнозируемый объем талых вод. По состоянию на 5 апреля свободная емкость только Москворецких водохранилищ составляет 181 млн куб. м, а талых вод, согласно прогнозу, ожидается 128 млн куб. м», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

По словам чиновника, все гидротехнические сооружения полностью готовы к прохождению паводка и половодья. Был утвержден специальный регламент взаимодействия, в нем закреплены зоны ответственности компаний «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», определен четкий алгоритм действий.

Под особым контролем находятся территории новой Москвы. Еще до периода активного снеготаяния полностью завершили работы по очистке затороопасных участков рек и их притоков от кустарника и упавших деревьев. За паводковой ситуацией следят и экипажи Московского авиацентра. Они каждый день облетают территорию протяженностью свыше 120 км.

Спецбригады и откачивающая техника дежурят в местах возможных подтоплений. Всего на особом контроле находятся около 50 пониженных мест. К примеру, набережная в парке «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и подземным пешеходным тоннелем «Выставочный», Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и подземный пешеходный тоннель.

У парка «Зарядье» в центре города установили барьер из 12 водоналивных бонов. При резком повышении уровня воды эти конструкции смогут предотвратить возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля.

На 100% проведены работы по подготовке городской ливневой системы к приему талых и паводковых вод. Очищено около 482 км водосточной сети и водосточных коллекторов, проведены обследование и очистка 220 крупных водовыпусков.