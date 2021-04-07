РИАМО - 7 апр. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим дождем, температура воздуха может подняться до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион останется под влиянием ложбины циклона и его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, в Подмосковье она будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст., относительная влажность воздуха будет около 40%.