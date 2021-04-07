РИАМО - 7 апр. Рабочие приступили к капитальному ремонту Строгинского моста на северо-западе Москвы, его планируется завершить в декабре этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Капремонт проводится из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. На данном мосту последний раз капремонт проводился в 1999 году.

«В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров», - сказал Бирюков.

На мосту установят современные опоры освещения с энергосберегающими светильниками. Это повысит безопасность пешеходов и автомобилистов.

Бирюков пояснил, что работы на данном объекте будут проходить в четыре этапа с частичным ограничением движения. Для автомобилей будут доступны две полосы в каждом направлении, а также один тротуар будет доступен для пешеходов. Будет организовано реверсивное движение по одному из трамвайных путей. Там будут установлены временные светофоры.

Заммэра напомнил, что состояние всех мостовых сооружений в столице строго контролируется.

«Специалисты регулярно проводят комплексные обследования объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют 34 мостовых сооружения», - заключил Бирюков.

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