РИАМО - 7 апр. Плановое отключение отопления в столице начнется в мае, когда на улице в течение 5 суток установится температура выше плюс 8 градусов, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В прошлом году в столице отопление начали отключать 7 мая. Обычно этот процесс занимает 5 дней. Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Бирюков также рассказал, что в городе уже начали готовиться к следующему отопительному периоду.

«В общей сложности городским службам предстоит подготовить около 74 тыс. объектов, среди которых 33,9 тыс. многоквартирных домов, порядка 8,7 тыс. значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов. Провести гидравлические испытания на 16,9 тыс. км тепловых сетей, более 13 тыс. км водопроводных сетей», - сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Также в рамках подготовки к новому отопительному сезону будет проведена подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей. Там оборудование будет тщательно проверено и протестировано, чтобы исключить возможные сбои.

Заммэра напомнил, что в прошлом году горячую воду в городе начали отключать с июля из-за самоизоляции. В связи с чем был сокращен срок профилактических работ на инженерных сетях. В этом году планируется провести все работы строго по графику.

«Нельзя все время жить в авральном режиме. Инженерным компаниям это стоит дополнительных расходов, люди были вынуждены переносить отпуска, оставались без отдыха. Это неправильно. В этом году доложим москвичам, как и положено, что город подготовлен к новому зимнему сезону к 1 сентября», - сказал Бирюков.