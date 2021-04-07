РИАМО - 7 апр. Уровень охвата населения скрининговыми исследованиями на наличие вируса иммунодефицита человека планируют довести в Подмосковье до 39% в 2030 году, следует из утвержденной региональной программы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года.

Программой поставлена цель постоянно снижать число новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения, а также сокращать смертность от заболеваний, связанных с ВИЧ и СПИДом.

В 2020 году на территории Московской области зарегистрировали 2857 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 37,1 случая на 100 тыс. населения, что на 13,8% ниже показателя 2019 года. Также за последние три года снизилось число случаев выявления ВИЧ-инфекции на поздних стадиях заболевания.

На наличие ВИЧ-инфекции в Подмосковье в прошлом году обследовали 1 776 589 человек, охват тестированием составил 23,1%. На 1 января 2021 года на диспансерном учете в регионе состояло 37 962 пациента с ВИЧ-инфекцией, получали антиретровирусную терапию 30 083 человека (79,2%).

Одним из направлений работы в рамках региональной программы станет обеспечение качественной и эффективной диагностики ВИЧ-инфекции, а также увеличение охвата зараженных пациентов антиретровирусной терапией.

Так, планируется, что охват жителей Подмосковья медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию вырастет с 30% в 2021 году до 39% в 2030 году. За этот же период долю пациентов из Федерального регистра лиц с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, планируется увеличить с 79,6% до 95%.

Для достижения указанных показателей в 2021 году в Подмосковье планируется приобрести два передвижных медицинских комплекса. Один из комплексов - тест-мобиль - позволит организовать скрининговое обследование населения на ВИЧ-инфекцию в общественных местах и на отдаленных территориях. Второй комплекс необходим для организации работы мобильных медицинских бригад Центра СПИД.